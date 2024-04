Für den Vienna City Marathon wird nur geringer Pollenflug erwartet

Vor allem Birkenpollen machen Allergikern normalerweise im April zu schaffen: Sie stellen in diesem Monat das Hauptallergen dar. Aufgrund der sommerlichen Wetterverhältnisse Anfang April hat sie 2024 ihre Hauptblütezeit allerdings bereits abgeschlossen. Nur bei Windströmungen aus dem Westen oder Norden droht Ferntransport von Birkenpollen.

Dadurch können lauffreudige Allergikerinnen und Allergiker im wahrsten Wortsinn aufatmen. Für den Vienna City Marathon am kommenden Sonntag dürften optimale Bedingungen herrschen. Durch das sehr warme Wetter hatten einige Hauptallergene einen sehr frühen Blühbeginn und haben die Vollblüte bereits hinter sich, berichtete der Pollenservice Wien der MedUni Wien am Montag in einer Aussendung.