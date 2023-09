365 Euro - genau so viel, wie eine Öffi-Jahreskarte der Wiener Linien - müssen Falschparker künftig bezahlen, wenn sie die Öffis in Wien blockieren. Dazu kommen noch Feuerwehr bzw. Abschleppeinsatz und Strafgelder. Ab 15. September wird das Strafmaß erhöht, berichten die Wiener Linien bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Bisher wurden Falschparker nur mit 128 Euro bestraft.

