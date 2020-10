Simmering: Parksheriff von rabiatem Falschparker am Kragen gepackt

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr kam es zu einem Vorfall in der Herbotgasse in Wien-Simmering, bei dem ein Parksheriff von einem 58-Jährigen am Kragen gepackt worden sein soll, nachdem dieser sein Fahrzeug beanstandet hatte.

Der Beamte setzte sich daraufhin zur Wehr und stieß den 58-Jährigen von sich, sodass dieser das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Daraufhin nahm der 58- jährige Verdächtige eine Holzlatte und bedrohte damit das Organ der Parkraumüberwachung. Der Bedrohte verständigte währenddessen die Polizei.

Der 58-jährige Türke wurde wegen des tätlichen Angriffs auf freiem Fuß angezeigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

