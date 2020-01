Falschparker blockieren Öffis bis zu fünf Mal am Tag

Die gute Nachricht: Die Zahl der Falschparker geht zurück. Nichts desto trotz wurden Busse und Straßenbahnen der Wiener Linien im Vorjahr 2.030-mal von falsch geparkten Fahrzeugen an ihrer Weiterfahrt gehindert. Damit kommt es im Schnitt jeden Tag zu mehr als fünf Störungen durch falsch abgestellte Fahrzeuge. Im Jahr 2018 gab es rund 300 Fälle mehr, informierten die Wiener Linien in einer Aussendung.

Bis zu 40 Minuten Zeitverzögerung können durch falsch geparkte Autos entstehen. Um dieses Ärgernis möglichst einzudämmen, haben die Wiener Linien in Zusammenarbeit mit den Bezirken bereits mehrere Falschparker-Hotspots durch Halte- und Parkverbote entschärft. Derzeit wird an Gehsteigvorziehungen und Blumenbeeten in der Blindengasse in Wien-Josefstadt gearbeitet.