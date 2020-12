Wiener Linien entschärfen "Falschparker-Hotspots"

Und auch in der Hormayrgasse in Hernals wird auf Höhe der Hausnummern 16–20 sowie 21–25 ein Hotspot durch Gehsteigverbreiterungen entschärft. Das sei dringend notwendig, heißt es bei den Wiener Linien: 2019 war die Linie 9 100-mal blockiert worden, heuer kam das bereits 101-mal vor. Auch in anderen Bezirken fanden und finden ähnliche Maßnahmen statt.

In Zeiten einer globalen Klimakrise bringe der Wegfall „weniger Stellplätze Hunderte umweltbewusste Öffi-Nutzerinnen und -Nutzer noch schneller an ihr Ziel“, erklärt man seitens des Verkehrsunternehmens.

Die Wiener Linien raten Autofahrern, die Betonplatten, auf denen die Gleise liegen, unbedingt freizuhalten und beim abgestellten Fahrzeug die Seitenspiegel einzuklappen. Denn: Werden Öffis blockiert, kann das mehrere hundert Euro kosten. Neben einer Verwaltungsstrafe sind auch die Kosten für den Feuerwehreinsatz oder Abschleppdienst zu tragen sowie die Überstunden des notwendigen Personals.