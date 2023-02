Verurteilt: Wienerin lebte drei Jahre bei Al-Nusra-Front in Syrien

Eine 28-jährige Wienerin, die jahrelang bei der dschihadistisch-salafistischen Al-Nusra-Front in Syrien gelebt und sich das Familienleben bei Terroristen mit dem Weiterbezug der österreichischen Sozialhilfe finanziert hatte, ist am Dienstag am Landesgericht für Strafsachen zur Verantwortung gezogen worden. Die geständige Angeklagte wurde wegen terroristischer Vereinigung, Terrorismusfinanzierung, krimineller Organisation und schweren gewerbsmäßigen Betrugs schuldig erkannt.

Urteil nicht rechtskräftig

Bei der Strafbemessung ließ ein Schöffensenat Milde walten. Die bisher unbescholtene Frau kam bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren mit 24 Monaten, davon acht Monate unbedingt davon. Nach Rücksprache mit ihrem Verteidiger Harald Schuster nahm die Frau das Urteil an. Der Staatsanwalt gab vorerst keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.