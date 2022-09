Der Fall Maria G.: Familie hofft nach Gerichtsurteil auf Rückkehr aus Syrien

Es war im Jahr 2014, als die damals 17-jährige Maria G. eine kleine Tasche packte, ihre alte Heimat Salzburg hinter sich ließ und nach Syrien reiste. Aus Liebe war sie bereits zuvor zum Islam konvertiert, ließ sich von neuen "Freunden" für die Terrormiliz Islamischer Staat begeistern. Doch Syrien war völlig anders als in ihrer verklärten Vorstellung: Maria G. lebt in einem kurdischen Gefangenenlager, dem Camp Roj. Mittlerweile hat die junge Frau zwei kleine Kinder, ihr Vater ist tot.

Ihre Familie in Salzburg kämpft seit Jahren dafür, dass die mittlerweile 26-jährige Maria G. und ihre beiden Söhne - vier und sechs Jahre alt - nach Hause zurückkehren dürfen. Doch das Außenministerium weigert sich, sie zurückzuholen. Nur die Rückkehr der Kinder stellte man der Familie in Aussicht; G., über die die Staatsanwaltschaft Salzburg einen Haftbefehl verhängt hat, müsste in Syrien bleiben. Dabei sei ihr völlig klar, dass ihr in Österreich ein Gerichtsverfahren bevorstehen würde.