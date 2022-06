Verteuerung der Fernwärme für Ludwig "nicht in Stein gemeißelt"

"Nicht so einfach"

Ganz so einfach dürfte Ludwig die Erhöhung aber nicht verhindern können, wie er auch selbst anmerkte. Schließlich sei das der Situation am weltweiten Energiemarkt geschuldet, und da sei der Gaspreis zuletzt eben in die Höhe geschossen.

Als nächstes entscheidet jedenfalls die Preiskommission, bei der die Wien Energie die Erhöhung eingereicht hat. Diese Entscheidung ist allerdings nicht bindend, Ludwig entscheidet per Bescheid.

Einfach absagen kann der Wiener Bürgermeister die Maßnahme aber nicht. Denn laut Gesetz müsste Ludwig nachweisen, dass die von der Wien Energie geforderte Preiserhöhung die internationale Preisentwicklung in einem "ungewöhnlichen Maße" übersteigt. Dann könnte die Wien Energie diesen negativen Bescheid in weiterer Folge vor Gericht bekämpfen.

Das letzte Wort in der Causa scheint also noch nicht gesprochen. Eines dürfte allerdings fix sein: Billiger wird Energie demnächst nicht mehr.