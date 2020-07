Versuchter Einbruch in Wien-Favoriten: Verdächtiger festgenommen

Am Sonntagabend beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann versucht haben soll, in ein Geschäft in der Rotenhofgasse in Wien-Favoriten einzubrechen. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Als die Beamten dort ankamen, hielten sie einen 27-jährigen Österreicher an, der aber alles abstritt.

Bei der Personendurchsuchung fanden die Polizisten aber einen "Leatherman" - also ein Messer mit Werkzeug. Das Messer wurde sichergestellt, der Verdächtige vorläufig festgenommen. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.