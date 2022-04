Versteckte Traumkulisse in Hernals: Neue Chefin für Kleinkunstbühne

Ein Theater und ein Beisl: Das sind die beiden Dinge, die Alexandra Oetzlinger schon immer haben wollte. Vor wenigen Wochen ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Seit Jänner ist Oetzlinger Chefin der Kulisse, einer Kleinkünstbühne samt Gasthaus in der Rosensteingasse 39. Das bringt für das etwas versteckte, alt eingesessene Haus so einige Neuerungen – in kulinarischer und künstlerischer Hinsicht.

So hat Oetzlinger, die in einem Wirtshaus in Oberösterreich aufgewachsen ist und auch eine Künstleragentur betreibt, einen neuen Koch engagiert. Er soll die Wiener Küche, die in der Kulisse serviert wird, ein bisschen „fancier“ machen, wie sie sagt.

Soll heißen: Serviert wird künftig auch Vegetarisches und Veganes. Für die Fleischgerichte sucht Oetzlinger neue Lieferanten, die noch am Hof schlachten und den Tieren ausreichend Auslauf ermöglichen.