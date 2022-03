Fragwürdige Baumfällungen auf dem Postsportplatz

Baumfällungen sind in Wien ein sensibles Thema, wie man spätestens seit der Causa Schubertlinde in Neubau weiß. Aktuell sorgt die Entfernung (oder besser gesagt: die „Verstümmelung“) von mehreren Bäumen in Hernals für Aufregung.

Nicht zuletzt, weil laut Anrainern ungewiss ist, ob dafür überhaupt eine Genehmigung vorliegt. Und auch, weil die Bäume auf einem besonders sensiblen Areal stehen: dem traditionsreichen Postsportplatz.

Dessen geplante Bebauung mit rund 1.000 Wohnungen und einem Hotel durch die Post AG lässt seit vielen Jahren die Wogen im Bezirk hochgehen. Die nötige Umwidmung liegt noch nicht vor. Umso empörter sind Anrainer, dass es den ersten Bäumen bereits jetzt an den Kragen geht.

24 Bäume

Die Umstände sind tatsächlich hinterfragenswert: Denn einige Bäume wurden bereits ihrer Krone entledigt, obwohl der Antrag auf Fällung offenbar noch nicht einmal genehmigt ist. Dieser wurde für die Entfernung von insgesamt 24 Bäumen auf dem Areal gestellt. Darunter Birken und Robinien, aber auch Spitzahorn- und Ahornbäume mit einen Stammumfang von bis zu 273 Zentimetern. Als Begründung wird im Antrag die Gefährdung von Bauten und Personen genannt.