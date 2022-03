Hernalser Bezirkschefin Ilse Pfeffer tritt ab

Fast auf den Tag genau 20 Jahre war Ilse Pfeffer (SPÖ) Bezirksvorsteherin in Hernals, nun zieht sich die 66-Jährige in den Ruhestand zurück. Das gab die Wiener SPÖ am Montagnachmittag bekannt. Nachfolger wird Peter Jagsch, bisher stellvertretender Bezirksvorsteher.

Pfeffer wurde 1955 geboren und war nach Abschluss ihres Studiums als Psychologin im Amt für Jugend und Familie tätig. In dieser Zeit begann sie, sich in der SPÖ Hernals zu engagieren, war Sektionsleiterin der Sektion 11 und später stellvertretende Bezirksparteivorsitzende. Von 1987 bis 2001 war sie Bezirksrätin, ab 2001 stellvertretende Bezirksvorsteherin, am 6. März 2002 wurde sie (nach Hans Mentschik) an die Bezirksspitze gewählt. Bei der Bezirksvertretungswahl 2020 holte sie zuletzt 33,2 Prozent für die SPÖ – ein leichtes Minus.

Bilanz

Was von Pfeffer bleibt? Im Bezirk war sie besonders dafür bekannt, sich für den Ausbau und die Sanierung von Schulen und Kindergärten einzusetzen. Und: Sie sei darauf bedacht gewesen, mit allen Parteien ein gutes Klima zu pflegen, heißt es.

Gelungen ist ihr das nicht bei allen Themen. Häufiges Streitthema war die temporäre Begegnungszone bei der Kalvarienberggasse. Pfeffer setzte eine verkehrsberuhigte Zone durch – gegen den Widerstand der Blauen.

Ein gutes Verhältnis pflegte sie mit den Nachbarbezirken. Besonders mit Franz Prokop, Amtskollege aus Ottakring (ebenfalls SPÖ), realisierte sie viele Projekte – wie die Umgestaltung der Ottakringer Straße.