Verfassungsschutz ermittelt nach Anschlag auf Buchhandlung

Politisch motiviert

Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag bestätigt, hat das Landesamt für Verfassungsschutz die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Bis jetzt könne man noch keine konkreten Ermittlungsergebnisse in dem Fall präsentieren, heißt es. Die Verfassungsschützer ermitteln in alle Richtungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Buchhandlung ist derzeit nicht bekannt. Der Besitzer der Buchhandlung wollte sich auf KURIER-Anfrage zum Vorfall nicht äußern.