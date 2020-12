Christbäume sind heuer schon sehr früh gefragt

Oh Nordmanntanne, Oh Nordmanntanne, wie grün sind deine Blätter: Der beliebteste Christbaum der Österreicher steht in diesem Jahr besonders früh in den Wohnungen. Dieses Bild zeigt zumindest eine Umfrage unter Weihnachtsbaumhändlern in Wien.

In der Bundeshauptstadt begann der Verkauf am Samstag, und schon in den ersten zwei Tagen war die Nachfrage groß: „Es kommen viele Kunden. Dass Corona irgendeine Auswirkung hätte, merke ich im Moment nicht“, sagt Magnus Kren, der bei der Firma Sommer am Christian-Broda-Platz den Verkaufsstand betreut. Es scheint so, als ob sogar eher das Gegenteil der Fall ist.

Beim Stand der Familie Weber an der Alser Straße erzählt man dem KURIER, dass viele heuer besonders früh Bäume kaufen: „Wir haben viele Stammkunden. Ich glaube, dass die Leute heuer einfach schon früher in Stimmung sind. Man kann schließlich nirgendwo hingehen, dann macht man sich es eben Zuhause gemütlich.“