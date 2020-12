Illegale Zigarettenfabrik in Floridsdorf ausgehoben

In Wien-Floridsdorf ist vor einem Monat eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben worden. Wie das Finanzministerium am Sonntag bekannt gab, stellten die Zollfahndung Wien und Einheiten der Wiener Polizei am 12. November in einer Lagerhalle zahlreiche Geräte zur Produktion von Zigaretten und insgesamt 13 Tonnen Tabak sicher. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, nach den Hintermännern wird gefahndet. Die Produktionsstätte soll sich noch im Aufbau befunden haben, hieß es.