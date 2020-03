Zwölf Millionen Zigaretten geschmuggelt: Wien war Umschlagplatz

Als unfreiwilliger Logistikpartnerdiente ein Paketdienstleister. Über das Filialnetz an so genannten "PickUp-Shops" wurden die Zigaretten in das Vereinigte Königreich weiterversandt. Der Versandpartner wusste nicht, was sich in den Paketen befindet. Die Sendungen wurden an unterschiedliche Empfänger verschickt.

Die tatsächlichen Abnehmer sowie Mittäter sind Gegenstand weiterer Untersuchungen. Die Zollfahndungen der Slowakei wie des Vereinigten Königreichs wurden entsprechend vom österreichischen Zoll informiert.

2,9 Millionen an Steuern entgingen dem Staat

Von Jänner 2017 bis Oktober 2019 wurden rund 61.252 geschmuggelte Stangen Zigaretten auf illegale Weise gewerbsmäßig in Umlauf gebracht. Der Täter wurde Mitte Oktober 2019 auf frischer Tat festgenommen, als er in dem Miet-Lager in Wien den versand vorbereitete. Dabei wurden 1.273 Stangen Schmuggelzigaretten aus der Ukraine sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft hat damals über den Festgenommenen die Untersuchungshaft verhängt. Bei der am 14. Februar 2020 durchgeführten Hauptverhandlung beim Landesgericht für Strafsachen Wien, wurde der Zigarettenhehler verurteilt.

Laut Finanzministerium seien dem Staat durch die geschmuggelten Zigaretten rund 2,9 Millionen Euro Steuern und Abgaben entgangen.