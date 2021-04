Autohandel mit gefälschtem Pickerl: Festnahme nach sechs Jahren

Beamte der Abteilung Fahndung des Landeskriminalamtes nahmen am Dienstag einen 42-jährigen Serben fest. Der Mann soll im Jahr 2015 bei einem privaten Fahrzeugverkauf sowohl den Kilometerstand, als auch den § 57a-Prüfbericht gefälscht haben.

Nachdem der Tatverdächtige in einem Hotel in Wien untergekommen war, wurde er von den Ermittlern auf Grund einer Vorführungsanordnung zum Strafantritt - er wurde zu zehn Monaten verurteilt - festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

