Vater erstochen: Sohn wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Weil er im August des Vorjahres seinen Vater in Favoriten erstochen haben soll, hat sich ein 32-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht wegen Mordes verantworten müssen. Er habe seinen alkoholkranken Vater (59), der nur mehr dahinvegetiert sei, "erlösen" wollen, verantwortete sich der Angeklagte. Gegen 11.00 Uhr zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Nun wurde der Angeklagte zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Nachdem seine Beziehung in Brüche gegangen war, zog der Beschuldigte 2015 in Messie-Wohnung des Vaters ein. Der Sohn hatte ein gutes Verhältnis zu dem 59-Jährigen, doch störte ihn, dass der Mann enorme Mengen Alkohol trank, sich kaum noch duschte, nur noch rauchte und schlief und aufgrund der Antriebslosigkeit nicht einmal mehr auf die Toilette ging, sondern in die Badewanne urinierte.

Anfangs kümmerte sich der 32-Jährige um die Finanzen des Vaters, räumte auf, renovierte und reparierte alles im Haus. Doch nach kurzer Zeit kippte er rasch in seine frühere eigene Alkoholsucht, was schließlich dazu führte, dass die beiden den ganzen Tag zusammen tranken.

Am 3. August 2018 wollte der Sohn diesem Geschehen ein Ende setzen. Nach Erledigung der Einkäufe ging er in das Zimmer des Vaters und stach zwei Mal mit einem Klappmesser auf den Hals des Schlafenden ein.