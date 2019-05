Frauen verhungert: Cousin bezweifelt Theorie der Polizei

Nachdem ihr Vater nach dem 15. April nichts mehr von ihr hörte, habe er zunächst versucht, sie telefonisch zu erreichen. Ohne Reaktion. Danach schickte er einen eingeschriebenen Brief. Doch dieser kam ungeöffnet retour und so alarmierte er Bekannte in Wien. Als er erfuhr, was passiert war, habe er so laut geschrien, „dass es das ganze Dorf in Serbien gehört hat“.

Die Familie sei im Ausnahmezustand. Sie könne nicht fassen, was passiert ist. Ihr Cousin sagt: „Es kann nicht sein, dass im 21. Jahrhundert drei Menschen in Wien einfach so verhungern!“

Nähere Details wird nun die Obduktion bringen.

Hilfe bei Suizid-Gedanken oder Depressionen gibt es in Österreich bei der Telefonseelsorge. Sie ist kostenlos und rund um die Uhr unter der Rufnummer 142 erreichbar und vermittelt an Ärzte.