Mutter und Töchter verhungert: "Wahnhafte Krankheit" könnte Auslöser sein

Das, was am Dienstag in Wien-Floridsdorf passiert ist, verwundert selbst den Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Wiener AKH, Siegfried Kasper. In einer Wohnung in einem Gemeindebau in Wien-Floridsdorf wurden am Dienstag drei weibliche Leichen gefunden. Wie sich am Donnerstag herausgestellt hat, sind alle drei Frauen verhungert. "Von so etwas habe ich noch nie gehört", sagt Kasper.

Bei der 45-jährigen Mutter und den 18-jährigen Zwillingstöchtern wurden keinerlei Spuren der äußerlichen Gewalt festgestellt. Die Wohnung war von innen zugesperrt, Einbruchspuren gab es keine. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, waren in der Wohnung keinerlei Lebensmittel zu finden. Eine erste toxikologische Untersuchung ergab keine Spuren einer Vergiftung.