Urban-Loritz-Platz: Parkplätze weg von der Wohnstraße

Die südliche Nebenfahrbahn des Urban-Loritz-Platz zwischen dem Neubaugürtel und der Kenyongasse im 7. Bezirk ist eine echte Wohnstraße. Und auch als solche ausgeschildert – mit dem berühmten blauen Schild, auf dem Kinder spielen.

Nur: Auf der Wohnstraße spielen keine Kinder. Und wohl auf den meisten anderen Wohnstraßen auch nicht.

Laut Markus Reiter (Grüne), Bezirksvorsteher 7. Bezirks, liegt das daran, dass das in Wohnstraßen geltende Verbot von Durchzugsverkehr in der Praxis kaum exekutierbar ist: Zwar ist Fahrzeugverkehr hier grundsätzlich verboten – das steht so in der Straßenverkehrsordnung. Allerdings ist das Zu- und Abfahren zu Parkplätzen ausdrücklich erlaubt.