Parkpickerl-Erweiterung macht bis zu 70 Hektar Fläche frei

Deshalb müsse man die Flächen rasch begrünen oder umbauen: in Radwege (etwa in der Brünner Straße), breitere Gehsteige (etwa beim Hans-Hass-Park) oder Begegnungszonen (etwa am Maurer Hauptplatz).

Spezialfall Bezirksrand

Die Rechnung ist allerdings etwas komplexer. In den Gebieten am Bezirks- und damit am Stadtrand hat sich laut MA-46-Chef Raab nämlich nur wenig verändert.

Vor der Parkpickerl-Ära habe die Auslastung dort 60 bis 70 Prozent betragen, so Raab. Er schätzt, dass dieser Wert gleich geblieben ist.