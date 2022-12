Uni Wien steuert 50.000 Euro zu Fördertopf für Studierende bei

Aufgrund der derzeitigen Teuerungswelle hat sich die Universität Wien dazu entschieden, den Sozialtopf der ÖH Uni Wien in diesem Jahr erstmals zu unterstützen. Insgesamt 50.000 Euro aus von der Universität Wien verwalteten Stiftungsgeldern steuert die Uni in diesem Jahr bei, heißt es in einer Aussendung.

Der Fördertopf soll Studierende der Universität Wien, die sich in einer prekären finanziellen Lage befinden, bei der Bewältigung ihrer Lebenshaltungskosten unterstützen. "Die Studierendensozialerhebung 2019 zeigt, dass die Hälfte der Studierenden mit weniger als € 1.060 pro Monat das Auslangen finden muss.", betonen Rektor Sebastian Schütze und Vizerektorin Christa Schnabl die Notwendigkeit der Unterstützung.

Antragstellung ab sofort

Die Antragstellung ist ab sofort möglich. Geregelt wird die Vergabe - wie bisher - vonseiten der ÖH Uni Wien.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Rektorat der Uni Wien dieses neue Stipendium anbieten zu können, das sich nahtlos an unseren bereits bestehenden Sozialtopf anschließt. Studierende dürfen nicht die Leidtragenden der Teuerungswelle sein", sagen Toma Khandour und Jessica Gasior vom Vorsitzteam der ÖH Uni Wien.