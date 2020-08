Und schon wieder ein grünes Pop-up: Wahlkampf-"Store" eröffnet

Bringen soll der Store zwei Dinge.

Erstens: mehr Nähe zur Kernklientel. Nachdem den Grünen im Zuge ihrer finanziellen Turbulenzen vor zwei Jahren die langjährige Parteizentrale in der Lindengasse im 7. Bezirk aufgegeben haben, zieht es sie nun wieder in die Gegend: dorthin, wo die Studenten sind; in die Nähe der hippen Lokale; nur wenige Gehminuten vom Museumsquartier.

Zweitens: einen Ersatz für die Hausbesuche. Diese haben die Grünen wegen Corona nämlich komplett abgesagt.

Bespielt wird der Store jedenfalls bis 11. Oktober - den Wahlsonntag. Besucher sind von Montag bis Samstag willkommen. Montags von 10 bis 12 ist ein eigenes Zeitfenster für Covid-Risikogruppen reserviert. Samstags ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, an den restlichen Tagen von 15 bis 20 Uhr.