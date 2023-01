Unbekannter verfolgte 50-Jährige in Wien und wollte sie ausrauben

Die 50-jährige Frau dürfte am Dienstagabend gerade einkaufen gewesen sein, als sie ein unbekannter Mann in der Donaustadt angesprochen hat. Sie gab dem Mann zu verstehen, dass sie kein Interesse an einem Gespräch habe und ging weiter.

Als sie der Mann, der ihr scheinbar folgte, im Bereich des Steinberg-Frank-Wegs erneut ansprach, soll er ein Taschenmesser in der Hand gehalten haben. Das Opfer griff in Richtung des Tatverdächtigen und verletzte sich dabei am Finger.

Flucht ohne Beute

Der Unbekannte tastete außerdem die Kleidung der Frau ab, durchsuchte ihre Einkaufstaschen und verlangte das Mobiltelefon. Als das Opfer einen Passanten vorbeikommen sah, lief sie weg. Auch der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute.

Opfer leicht verletzt

Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Die ersten Fahndungsmaßnahmen durch die Beamten blieben erfolglos. Die Ermittlungen sind im Gange.

