Vor Vergewaltigung mit Pistole bedroht: Verdächtiger festgenommen

Wie sich erst jetzt herausstellte, kam es rund um Silvester in Wien zu gleich mehreren Attacken auf junge Frauen. Während die Vergewaltigung einer 17-Jährigen im Stadtpark nach wie vor ungeklärt ist, konnte die Polizei in einem anderen, bisher öffentlich nicht bekannten Fall nun einen Ermittlungserfolg präsentieren: Eine junge Frau wurde am 1. Jänner in den frühen Morgenstunden sexuell missbraucht.

Die Frau lernte den Beschuldigten auf einer Silvesterparty in einer Wohnung in Simmering kennen. Zunächst dürften die beiden gefeiert und getrunken haben. Schließlich soll der 22-jährige Libyer seinem späteren Opfer Avancen gemacht haben. Die junge Frau zeigte sich offenbar nicht interessiert, woraufhin der Verdächtige sie mit einer Schreckschusspistole bedroht haben soll. In Folge dürfte er gewalttätig geworden sein und die Frau vergewaltigt haben.

Mitfeiernde wurden schließlich auf die fehlenden Partygäste aufmerksam. Als sie die verletzte Frau entdeckten, kamen sie ihr zur Hilfe. Der mutmaßliche Vergewaltiger ergriff daraufhin die Flucht.

Nach der Attacke wurde die Polizei verständigt. Bereits am nächsten Tag gelang es den Ermittlern, den Tatverdächtigen mit Unterstützung der WEGA in Meidling festzunehmen. Er bestreitet die Tat bisher. In der Wohnung des 22-Jährigen wurden eine Waffe und Suchtmittel sichergestellt. Der Libyer befindet sich in Untersuchungshaft.

Stadtpark: Drei mutmaßliche Vergewaltiger gesucht

Drei derzeit noch unbekannte Männer sollen am 31. Dezember 2022 eine 17-Jährige im Stadtpark sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Als Freundinnen nach der 17-Jährigen Ausschau suchten und sie schließlich entdeckten, flüchteten die drei Unbekannten. Die junge Frau alarmierte die Polizei.

Trotz umfangreicher Ermittlungen sind die drei Männer weiter auf der Flucht.

