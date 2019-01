Umstrittene Saudi-Schule in Wien schließt überraschend

Doch nun ist trotzdem Schluss. Laut KURIER-Informationen hat das Königreich Saudi Arabien über den Wiener Anwalt Erich R. insgesamt 35 Lehrer der Saudi-Schule, darunter 22 Frauen, zur Kündigung beim Arbeitsmarktservice ( AMS) Wien angemeldet. Die Dienstverhältnisse sollen zum Stichtag 29. Februar 2019 aufgelöst werden. Denn: Das Königreich hat die „ersatzlose Schließung“ der Schule angeordnet. Begründung dafür liegt noch keine vor. Eine spezielle soziale Abfederung der Kündigungen soll nicht angedacht sein.

Wien war noch nicht informiert

In der Wiener Bildungsdirektion war man am Donnerstag über die Schließung noch nicht informiert, wie deren Sprecher Matias Meissner auf Anfrage bestätigt. Man sei aber an diesen „Informationen sehr interessiert“.

Der Direktor der Schule kann kein Deutsch und kann deshalb nicht Stellung nehmen, betonte eine Mitarbeiterin. Zuständig dafür sei die Botschaft. Dort wurde der KURIER von Abteilung zu Abteilung weitervermittelt, niemand fühlte sich zuständig.