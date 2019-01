Wie Saudi-Arabien mit Sport sein Image polieren will

Damit ist er ausnahmsweise einer Meinung mit Amnesty International. „Vor einem solchen Angebot schließt die Liga die Augen vor den Verletzungen der Menschenrechte in dem Land.“ Als aktuelle Beispiele nannte die Menschenrechtsorganisation den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi oder die Bombardierungen im Jemen, die von einer von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition geleitet werden.

Die Serie A erntete massiv Kritik, nachdem sie bekannt gab, dass Frauen nicht überall in dem König-Abdullah-Stadion sitzen dürfen – sie haben durch den Erwerb einer Eintrittskarte nur Zugang in den „Familien“-Bereichen. „Weibliche Zuschauer können ohne männliche Begleitung kommen, allerdings sitzen sie in einem getrennten Tribünenbereich“, sagte Serie-A-Boss Gaetano Micciche und feierte dies als Erfolg: „Bis vor einem Jahr waren sie von allen sportlichen Events ausgeschlossen.“ Und weil der Deal über drei Jahre läuft, setzt sich Liga dafür ein, dass Frauen bei den nächsten Spielen Zugang zu allen Stadionsektoren haben werden.