Umfrage: Mehrheit der Wiener für flächendeckendes Parkpickerl

Am wenigsten können sich FPÖ-Wähler mit dem Vorhaben anfreunden: Unter ihnen gibt es mehr Gegner als Befürworter. ÖVP-Anhänger sind mit 52 Prozent zwar mehrheitlich für die Ausweitung, das ist nach den FPÖ-Wählern aber der zweitgeringste Wert.

Durchaus überraschende Ergebnisse fördert eine Aufschlüsselung nach dem Alter zutage. Während die Zustimmung in den Altersgruppen 30 bis 49 Jahre, 50 bis 59 Jahre und 60 plus jeweils um die 60 Prozent liegt, beträgt sie bei den unter 30-Jährigen nur 47 Prozent.

Möglicher Grund: Junge verfügen tendenziell über ein eher geringes Einkommen, was eine Ablehnung von kostenpflichtigem Parken erklären würde. Allerdings ist auch der Anteil der Unentschlossenen in dieser Gruppe besonders groß. Das könnte daran liegen, dass das Thema für sie eine enden wollende Relevanz hat: Immerhin besitzen viele junge Menschen kein eigenes Auto.

Bim-Ausbau gefordert

Die Grünen in Wien und Niederösterreich haben die Debatte unterdessen genutzt, um eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 72 nach Schwechat zu verlangen. Sie befürchten, dass Pendler nach der Ausweitung des Parkpickerls in Wien alternativ in Schwechat parken und mit den Öffis weiterfahren. Daher müsse man sich überlegen, wie man eine Überlastung verhindern kann.

Weiters gefordert: Ein Parkraumkonzept für Schwechat mit Anrainerparktickets für bestimmte Bereiche. Im Rathaus zeigte man sich bisher allerdings ablehnend.