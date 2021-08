Wiener ÖVP bekommt wegen Anti-Parkpickerl-Kampagne ihr Fett weg

Besonders spannend: Just am Montag geriet eine repräsentative Umfrage unter 1.000 Befragten in Umlauf, die der Ausweitung des Parkpickerls unter Anhängerinnen und Anhängern aller Parteien mit Ausnahme der FPÖ mehrheitliche Zustimmung auswies. Auch diejenigen Befragten, die angaben, bei der vergangenen Gemeinderatswahl die ÖVP gewählt zu haben, befürworten das Ende des kostenlosen Parkens im Stadtgebiet zu 52 Prozent.