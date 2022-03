Üppige Gagen in der Wien Holding und den Stadtwerken

Gut leben lässt es sich offenbar als Manager in der stadtnahen Wien Holding und in den Wiener Stadtwerken. Gleich 13 der dortigen Mitglieder der Geschäftsführung liegen mit ihrem Jahresbruttogehalt zum Teil beträchtlich über jenem des Wiener Bürgermeisters. Das bemängelt der Stadtrechnungshof in einem aktuellen Bericht.

Zur besseren Einordnung: Der Wiener Bürgermeister hat aktuell ein monatliches Bruttogehalt von 18.751,30 Euro.