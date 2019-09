Überfall auf Juwelier in Wien: Drei Verletzte

Offenbar drei Personen haben am Montag in der Früh, gegen 9.30 Uhr, einen Juwelier im Floridsdorfer Amtsgebäude Am Spitz überfallen. Rettung und Polizei sind vor Ort, nähere Informationen gibt es vorerst nicht - eine Großfahndung mit WEGA-Kräften ist im Laufen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich schlugen die Männer eine Vitrine ein. Danach flüchteten sie zu Fuß an einer Bankfliale vorbei, wo sie eine Frau umrannten.

Schachtel fallengelassen

Auf der Flucht zu Fuß ließen sie dann an der Kreuzung Am Spitz/ Prager Straße eine Schachtel fallen. Später sprangen die Täter vermutlich in ein Auto.

Ersten - mittlerweile bestätigten - Meldungen zufolge soll es drei Verletzte geben. Der Polizei-Hubschrauber wurde zur Verstärkung angefordert. Die Straßenbahnlinie 26 wird derzeit in diesem Bereich umgeleitet. In dem entsprechendne Gebäude ist der Juwelier "Kristall Jewellery" untergebracht.

Der Bericht wird laufend aktualisiert.