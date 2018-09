Neuer WEGA-Film verärgert die Polizei

Lukacs sagt gegenüber KURIER und Austria-Presse-Agentur, dass es sich um einen fiktiven Film handelt, der aber reale Vorbilder hat. „Mir hat ein Polizist erzählt, dass er, nachdem er einen Posträuber erschossen hat, den besten Sex seines Lebens hatte“, sagt der Regisseur. Es gehe ihm darum eine Diskussion über die sich verändernde Polizeikultur in Gang zu setzen. „Wir leben noch nicht in einem Polizeistaat, auch wenn sich das der Herr Kickl wünscht. Es ist allerdings so, dass eine Kultur beginnt, wo man meint, dass jeder Bürgerkontakt tödlich enden könnte – und so geht man jetzt in Amtshandlungen hinein.“ Das zeige sich etwa daran, dass jede Funkstreife mit einem Sturmgewehr ausgerüstet wird. Und auch dass das Niveau bei den Neuaufnahmen sinkt, werde Auswirkungen haben.

„Es braucht natürlich Spezialeinheiten wie die Cobra und die WEGA. Ich glaube aber, dass die Wega inflationär eingesetzt wird“, sagte Lukacs. „Ich habe die Sorge, dass es eine Wegaisierung oder Militarisierung der Polizei geben wird“, meinte der Regisseur. Es gehe nicht darum, Spezial- oder Eliteeinheiten der Polizei zu „bashen“.