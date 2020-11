Über 1.000 Marihuana-Pflanzen in Wien und Niederösterreich gefunden

Die Wiener Polizei beobachtete vor weniger Wochen drei mutmaßliche Drogendealer beim Einladen von mehreren Behältnissen in ein Fahrzeug. Die Beamten folgten den Männern und hielten diese für eine Kontrolle an - dabei wurde bereits eine geringe Menge an Drogen, Bargeld und ein PH-Wert-Messgerät sichergestellt.

Hausdurchsuchungen

Die Exekutive durchsuchte daraufhin die Wohnungen und Häuser der Verdächtigen in Wien-Favoriten, Traiskirchen und Deutsch-Brodersdorf (Niederösterreich). Dort fanden die Beamten insgesamt 1.013 Marihuana-Pflanzen in Aufzucht, 929 Marihuana-Pflanzen in Blüte sowie 6,7 Kilogramm getrocknetes Marihuana. Bei den Verdächtigen stellten die Polizisten zudem rund 25.000 Euro sicher.