Polizei: Ausufernder Einsatz für die Gesichtserkennung

Heftige Kritik hat es auch am Einsatz der Software bei einer politischen Demo in Wien-Favoriten gegeben. Das Innenministerium bestätigt nun den Einsatz erstmals, spricht aber davon, dass es sich angeblich nicht um einen unmittelbaren Demo-Teilnehmer gehandelt haben soll.

Datenschützer haben in den vergangenen Monaten immer wieder vor Gesichtserkennung und deren Folgen gewarnt. In Ländern wie China bald auch in Indien führen diese zu verschärfte Überwachung der Bürger, in Dubai wurde sogar ein System entwickelt, mit dem es eine Live-Gesichtserkennung gibt, mit Kameras, die auf Polizei-Funkstreifen montiert sind. Dieses System wurde vor einiger Zeit der Polizeispitze in Wien vorgeführt. Die NGO epicenter.works Er warnt davor, dass es weltweit derzeit noch nie dagewesene Ausmaß an Überwachung gibt.