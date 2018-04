Uber stellt in Wien vorübergehend Dienste ein

Der US-Fahrtenvermittlungsplattform Uber wird in Wien ein Riegel vorgeschoben. Wie das Handelsgericht Wien in einer Einstweiligen Verfügung entschieden hat, darf Uber künftig keine Fahrten mehr vermitteln, wenn dabei die Rückkehrpflicht der Mietwagenverordnung verletzt wird.

Das Gericht gibt damit einer Klage vorläufig recht, die der Taxivermittler 40100 im Frühjahr diesen Jahres eingebracht hat. Konkret hatte die Vermittlungszentrale den aus den USA stammenden Konzern Uber wegen Beihilfe zum systematischen Gewerberechtsverstoß vor das Gericht gebracht und eine Klage auf Unterlassung eingebracht.

Die Klage baut darauf auf, dass sich die in Wien angeschlossenen Mietwagenunternehmer nicht an Paragraf 36 Absatz 3 der Wiener Taxi-, Miet- und Gästewagenbetriebsordnung (LBO) halten und daher auch Uber selbst als Vermittler wettbewerbswidrig agiert.

"Innerhalb weniger Tage wieder zurück"

Uber reagierte am Mittwoch umgehend und gab bekannt, seine Dienste in Wien vorübergehend einzustellen. "Der heutige Beschluss des Handelsgerichts Wien erlaubt es uns vorerst leider nicht, unsere Services uberX, UberBLACK und uberVAN weiter anzubieten", gab eine Sprecherin bekannt. "In den nächsten Tagen werden wir daher intensiv daran arbeiten, unsere Prozesse anzupassen, um die Bedingungen des Gerichts zu erfüllen. Wir gehen davon aus, dass uns dies in Kürze gelingen wird und wir innerhalb weniger Tage wieder zurück sein werden", heißt es in dem Statement von Uber.