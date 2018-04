1000 Taxler wollen am Wiener Ring gegen Uber protestieren

Mit einer Protestfahrt machen die Wiener Taxifahrer heute gegen den Fahrdienstanbieter Uber mobil. Denn die Billig-Konkurrenz aus Amerika macht mit ihren inzwischen rund 700 Fahrern in Wien auch den hiesigen Taxi-Fahrern zu schaffen.

Um 9 Uhr sammelten sich die Protest-Taxler in der Filmteichstraße in Wien-Favoriten. Nach zwei Stunden soll es zu einer großen Runde in die Innenstadt gehen, sagt der Organisator der Demo, Irfan Kuna dem KURIER: „Wir erwarten bis zu 1000 Taxis. Viele Fahrer wollten schon lange wieder ein Zeichen setzten und etwas gegen die Politik tun, die auf uns Taxifahrer vergessen hat“, sagt Kuna, der seit 1997 in Wien ein Taxi lenkt.

Streit um Mietwagenfirmen

Die Interessensvertretung der WKO steht nicht hinter dem Protest. Auch sie soll durch diese Aktion „endlich wachgerüttelt werden“, heißt es von den Organisatoren. Viele der Demo-Teilnehmer wollen am Montag zusätzlich den ganzen Tag streiken und keine Fahrten annehmen. Nach der Ring-Runde geht es in die Donaustadt, wo der Protest bei einer Grillerei seinen Ausklang findet. Ursprünglich war eine Schlusskundgebung am Schwarzenbergplatz geplant. Nach einer Absprache mit der Polizei wollen die Teilnehmer aber kein unnötiges Verkehrschaos provozieren und verzichteten daher auf diese Aktion.

Bei Uber sind meist Lenker von Mietwagenfirmen am Steuer, die unterwegs keine Fahrgäste einsteigen lassen dürfen, sondern – so die Kritik der Taxifahrer – in ihre Zentrale zurückkehren müssten. Aktuell verhandelt die Stadt Wien zwischen Taxi- und Mietwagenfahrern, die Taxi-Innung der Wirtschaftskammer vertritt beide Geschäftszeige.

Über die Radetzkystraße in Wien-Landstraße kommt der motorisierte Demo-Zug in die Stadt, um die Ring-Runde zu drehen. Gegen Mittag ist demnach mit massiven Verkehrsbehinderungen am Ring zu rechnen.