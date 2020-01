U-Kommission zu parteinahen Wiener Vereinen droht Debakel

Die FPÖ will sich freilich ihre U-Kommission nicht zusammenstutzen lassen: Klubchef Toni Mahdalik spricht von einem von der SPÖ „bestelltem Gutachten“, das in mehreren Punkten falsch sei. Denn neben Subventionen sei auch die Auslagerung kommunaler Aufgaben an dritte Rechtsträger zur Prüfung angeführt.

„Massive Einschüchterungsversuche“ ortet Neos-Klubchef Christoph Wiederkehr angesichts der Hinweises auf mögliche rechtliche Konsequenzen für die Kommissionsmitglieder im Papier. „Das Gutachten bezieht sich auf die aktuellen Regeln einer U-Kommission, die nicht mehr der Zeit entsprechen“, sagt ÖVP-Klubchefin Elisabeth Olischar. „Für uns ist klar: es braucht dringend eine Reform der U-Kommission und der bestehenden Regeln, analog zu den Bundesregelungen.“