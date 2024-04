Unten im Tunnel: Wo in Wien durchgehend Nacht ist

Angst vor der Automatisierung und dem damit verbundenen Jobverlust hat Buchebner nicht. Und das, obwohl der X-Wagen schon ab 2026 fahrerlos auf der neuen U5 verkehren soll. Die restlichen Linien sollen aber für den fahrerlosen Betrieb mit dem X-Wagen ausgestattet werden. Auf diesen Linien werden also auch weiterhin U-Bahn-Fahrerinnen und Fahrer benötigt.

Läuft aber alles, wie es sollte – ohne Störungen oder aufmüpfige Passagiere – ist der U-Bahn-Fahrer hauptsächlich als Aufsicht da. Die meiste Zeit fährt der Zug automatisiert. Sprich, er fährt und bremst von alleine. Nur in den frühen Morgenstunden – und bei Störungen – müssen die Fahrerinnen und Fahrer händisch fahren. Der Grund: Damit das Können nicht verloren geht.

Bis zur Pension will er den Job trotzdem nicht machen: Erstens weil das viele Sitzen – wie in vielen anderen Berufen auch – alles andere als gesundheitsfördernd ist. Zweitens sei er aufgrund der Schichten nur wenig zu Hause, vor allem am Wochenende. „Eine andere Position bei den Wiener Linien kann ich mir aber schon vorstellen“, sagt Buchebner.

Geheimtipps

Nach den fünf Jahren, die er nun als Fahrer arbeitet, hat er sich aber zumindest eine Strategie gegen das Einschlafen zurechtgelegt: Fenster auf und Heizung ausschalten. „Bei frischer, kühler Luft bleibt man viel leichter wach“, sagt Buchebner.