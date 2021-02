Türkischstämmige Streetworker sollen Randale verhindern

Es waren chaotische Zustände, die vorigen Sommer das Bild von Favoriten nachhaltig prägten: Nationalistische türkischstämmige Jugendliche, die linke und kurdische Demonstranten anpöbelten, Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper flogen durch die Luft. Über mehrere Tage stand die Polizei im Dauereinsatz, um die Brennpunkte unter Kontrolle zu halten.

Damit es nicht mehr so weit kommt, will man das Problem seitens des Bezirks nun an der Wurzel packen. Mit zwei innovativen Ideen.

Zum einen schwebt der Favoritner SPÖ und den Neos ein „Jugendzentrum“ für junge Erwachsene vor. Und zum anderen schlägt die in der türkischen Community verwurzelte Kleinpartei SÖZ kultursensible Jugendarbeit vor. Also Sozialarbeiter, die aus demselben Umfeld kommen wie die Randalierer. Oder auch entsprechend ausgebildete Tschetschenen, die gezielt tschetschenische Jugendliche betreuen.