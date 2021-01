Bursche zeigte Mittelfinger und wurde von Polizei verprügelt

Ein mutmaßlicher Fall von Polizeigewalt soll sich am Rande der Krawalle in Favoriten im vergangenen Juni zugetragen haben. Ein unbeteiligter 15-Jähriger dürfte von einem Polizisten verprügelt worden sein. Das Landesverwaltungsgericht Wien gab dem Jugendlichen in erster Instanz nun recht.

Es geht um Arif Martin G., der sich am 25. Juni gerade auf dem Heimweg vom Boxtraining befand, als in der Wielandgasse linke Demonstranten und türkischstämmige Randalierer von der Polizei auf Distanz gehalten wurden. Obwohl er sich als Zuschauer abseits gehalten habe, sei auch er von Polizisten weggedrängt worden, erzählt der ebenfalls türkischstämmige Bursche.

Weil ihn ein Beamter mehrfach angerempelt habe, habe er ihm im Weggehen den Mittelfinger gezeigt, gibt Arif G. zu.

Tritte und Faustschläge

In der Folge sei er von mehreren Polizisten umzingelt und von einem besonders aggressiven Beamten erst mit Tritten zu Fall gebracht und als er bereits auf dem Boden saß mit der Faust geschlagen worden. Aus Angst habe er sich dabei die Hände schützend vors Gesicht gehalten und immer wieder geschrien, dass er doch nur nach Hause wolle, schildert der Jugendliche.

Ein Handyvideo, das von einem Augenzeugen im Haus gegenüber aufgenommen wurde, bekräftigt diese Darstellung. Eine Gegenwehr des schmächtigen Burschen ist darauf nicht zu erkennen, wie auch das Gericht bestätigt. Zudem wäre sie "angesichts der Situation und der Statur des Beschwerdeführers im Vergleich zu jener des Beamten auch (...) uneffektiv gewesen", heißt es im Gerichtsakt.