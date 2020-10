Trotz Polizei-Appell: Anti-Corona-Demo wird nicht verboten

Schon am vergangenen Montag fand in der Wiener Innenstadt eine Demo mit 1.500 Gegnern der Corona-Maßnahmen statt. Laut Polizei hielten sich die Teilnehmer weder an die geltende Maskenpflicht noch an Abstandsregeln. Eingegriffen wurde aber nicht.

Es folgte eine Rechtsdiskussion, wer denn dafür zuständig sei: Die Polizei ist der Ansicht, dass die Gesundheitsbehörden der Stadt (MA15) eine Auflösung anordnen müssen. Die Magistratsdirektion wiederum sieht die Zuständigkeit bei der Polizei - die Gesundheitsbehörden seien schließlich nicht vor Ort.