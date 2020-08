Troststraße: 24-Jähriger nach Autounfall schwer verletzt

Eine 68-jährige Autofaherin fuhr am Montagnachmittag in der Van-der-Nüll-Gasse und hielt an der Kreuzung mit der Troststraße vorschriftsgemäß an. Als sie mit ihrem Fahrzeug wieder weiterfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem querenden Auto. Der 24-jährige Lenker dürfte laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung eingefahren sein.

Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte das Auto der Frau von der Straße und gegen einen Poller am Gehsteig. Sie dürfte aber unverletzt geblieben sein. Der Mann erlitt allerdings schwere Armverletzungen und musste behandelt werden.

