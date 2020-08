Floridsdorf: Männer "lösten" Familienstreitigkeit mit Baseballschläger

Laut mehreren Aussagen sollen am Montagvormittag ein 31- und ein 33-Jähriger in der Großbauerstraße in Wien-Floridsdorf aus einem Auto ausgestiegen sein und unvermittelt einen 35-Jährigen mit einem Baseballschläger angegriffen haben. Das Opfer erlitt Verletzungen am ganzen Körper.

Danach flüchteten die Verdächtigen, sie konnten im Zuge einer Sofortfahndung aber angehalten und festgenommen werden. Hintergrund der Tat dürften, so erste Erkenntnisse, Familienstreitigkeiten sein.

Die Tatverdächtigen sollen den 35-Jährigen außerdem auf serbisch mit dem Tode gedroht haben. Die beiden Männer befinden sich in Haft. Das Opfer war nach der Tat ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

