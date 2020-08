Festnahme: Zeuge sperrt Einbrecher im Keller ein

In den frühen Samstag-Abendstunden beobachtete ein Zeuge zwei fremde Personen im Kellerbereich eines Mehrparteienhauses in der Erlachgasse in Wien-Favoriten. Der Mann vermutete, dass es sich um Einbrecher handelte. Er versperrte daraufhin die Eingangstüre zum Kellerbereich, um die Flucht der Beschuldigten zu verhindern und verständigte die Polizei.

Schmuck beim Diebesgut

Nachdem die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten Einbruchsspuren im Kellerbereich fanden, wurden die beiden 18- jährigen slowakischen Staatsangehörigen vorläufig festgenommen. Zudem wurden zwei Plastiksäcke mit vermeintlichem Diebesgut, darunter Schmuck, Elektronikgeräte und Kreditkarten sichergestellt.