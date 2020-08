Achtköpfige Gruppe attackiert Mann in Wien mit Glasflaschen

Vor einem Lokal in der Märzstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus soll es am Samstagabend zu einer Massenschlägerei gekommen sein. Ein 34-Jähriger stritt sich laut Polizei mit einer achtköpfigen Gruppe. Die Gruppe soll den Mann laut Zeugen mit Glasflaschen und Schlägen attackiert haben.

Zwei Personen verletzt

Dabei beschädigten die Personen auch ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug. Insgesamt wurden zwei Personen verletzt, der 34-jährige musste von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht werden. Alle Beteiligten wurden von der Polizei angezeigt.