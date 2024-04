Trickbetrug-Bande: 19 Monate teilbedingte Haft für Telefonistin

Schaden von über zwölf Millionen Euro

Eine dieser Anruferinnen war die 24-Jährige, die von Oktober 2023 bis Jänner 2024 Teil der kriminellen Organisation gewesen sein soll, der in Österreich mehr als 250 Tathandlungen mit einem angerichteten Schaden von über zwölf Millionen Euro zugerechnet werden. "Ich bekenne mich schuldig, fünf Tage dabei gewesen zu sein und telefoniert zu haben", meinte die Angeklagte zu Beginn ihrer Verhandlung. Und dann berichtetet sie, wie sie im Call Center der Bande in Istanbul gelandet sei. Sie sei mit zwei Freundinnen nach Istanbul geflogen, um dort einen Geburtstag zu feiern.

In einem Nachtclub habe sie ein Mann angesprochen und zu einem "Vorstellungsgespräch" eingeladen, wobei ihr eine gute Verdienstmöglichkeit in Aussicht gestellt worden sei. Sie habe zunächst geglaubt, sie müsse am Telefon Aktien verlaufen. Dann habe man ihr erzählt, "dass ich als Bankmitarbeiterin anrufen soll". Sie habe rasch die Betrugsmasche durchschaut und "drei Tage zugehört. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum ich länger dort geblieben bin, warum ich mir so was reingezogen habe. Es war schrecklich".