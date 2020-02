Tresor in Bank war offen: Dieb erbeutete 100.000 Euro

Ein noch unbekannter Täter soll am 20. Dezember 2019 in einer Bankfiliale in Wien-Landstraße griße Beute gemacht haben. Aus einem unversperrten Tresor nahm der Verdächtige Bargeld und flüchtete damit aus der Bank stadteinwärts. Der genaue Tathergang ist derzeit Ermittlungsgegenstand.

Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und sehr schlank sein. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarz-grauen Dreitagebart, eine Brille mit schwarzem Rahmen sowie eine dunkle Kapuzenjacke, eine helle Jeans und grau-schwarze Arbeitshandschuhe mit weißem Aufdruck. Dazu graue Schuhe mit schwarzer-weißer Sohle und einen olivgrünen Rucksack.