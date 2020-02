Ein Delikt stirbt aus: Baba, Banküberfall

Weniger Bargeld in den Banken

„Der klassische Banküberfall ist durch eine Reihe von Schutzmaßnahmen über die Jahre unattraktiv geworden. Sowohl zwischen den Banken als auch mit der Polizei trägt die verstärkte Kooperation punkto mehr Sicherheit Früchte. Herkömmliche Kassen wurden durch automatische Kassentresore ersetzt. Bargeld verschwindet im Kassenbereich sofort in einen Tresor, weshalb kein Zugriff mehr möglich ist. Außerdem sind die Bargeldbestände in den Filialen aus Sicherheitsgründen niedrig“, betont Martin Hauer, Vorsitzender Sicherheitsausschuss der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Wien und Vorstand der Raiffeisen-Landesbank NÖ-Wien.

Auch was die Sicherheitsmaßnahmen und Videoüberwachung in den Filialen anbelangt, hätten sich die Zeiten geändert, meint Hauer. „Vor sieben oder zehn Jahren war die Auflösung von Überwachungsbildern noch dürftig, heute ist die Qualität ungleich besser“, so der Experte.

Alarmpaket

Die Banken haben viel Geld in neue Entwicklungen investiert. Wer heute ein Geldbündel in einer Bank raubt, muss fast schon davon ausgehen dabei auch ein Alarmpaket erwischt zu haben. Dies hat sich mittlerweile auch in Gangsterkreisen herumgesprochen. Abschreckend seien aber vor allem die hohen Strafen, beispielsweise im Vergleich zum Diebstahl eines Bankomaten. „Überall wo Waffen- oder körperliche Gewalt dahinter ist, sieht das Gesetz eben noch ein höheres Strafmaß vor“, erklärt der Leiter der Ermittlungsgruppe Raub im nö. Landeskriminalamt, Chefinspektor Josef Deutsch.