Trauer um inoffiziellen Bürgermeister von Mauer

Seit dem Sommer herrscht Trauerstimmung in Mauer. Nach langer Krankheit ist Erhard „Burgi“ Berg, inoffizieller Bürgermeister des Liesinger Grätzels, verstorben. Gewählt wurde „Burgi“ 1986 beim Heurigen Zahel. Die Ur-Maurer hielten damals einen Trauermarsch ab – Grund war das 50-jährige Jubiläums der Eingemeindung Mauers zu Wien.

Dass Berg die Ehre zuteilwurde, sei leicht erklärt. „Niemand war so verwurzelt und liebte seinen Heimatort so sehr wie er“, sagt Wolfgang Mastny, Obmann der Maurer Heimatrunde. Außerdem war seine Familie seit Generationen in Mauer verankert. Mastny war bei der Wahl noch ein Kind. Andere Anwesende trauen sich die genaue Rekonstruktion des Abends nicht zu: „Da war keiner mehr nüchtern“, heißt es.